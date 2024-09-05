خاص| ملك أحمد زاهر: دوري في "أزمة ثقة" جديد وصعب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر عن تفاصيل دورها في مسلسل "أزمة ثقة" المقرر عرضه قريبًا في موسم الأوف سيزون.



وقالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "عندي مسلسل "أزمة ثقة" هيتعرض قريب في الأوف سيزون، وهعمل دور بنت اسمها مريم وعندها ثلاث أخوات أنا ونجلاء بدر ومنه فضالي والدور جديد أوي عليا وحلو أوي لكنه صعب".



وتابعت ملك:" بعمل دور بنت انطوائية وخريجة فنون جميلة وبتحب الرسم، وعايزة تسافر تعمل ماجستير".



وتحدثت ملك أحمد زاهر عن موقفها من المشاركة في دراما رمضان 2025، مؤكدة أنها لم تتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي لرمضان.



تفاصيل مسلسل "أزمة ثقة"



ومسلسل "أزمة ثقة" مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

أحداث مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور أحداث مسلسل "أزمة ثقة" في إطار تشويقي وإثارة حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر الفنانة منة فضالي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر كأشقاء يواجهون العديد من الأزمات، ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.



صناع عمل مسلسل محارب

وشاركت ملك أحمد زاهر فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "محارب"، إلى جانب حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالي، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الذي يجسد دوره الفنان حسن الرداد القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.