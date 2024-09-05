نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد توجه رسالة للطبيب اللبناني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، وقامت بحذف جميع صورها على صفحتها الشخصية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشصخية على موقع تبادل الصوي والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتبت ريهام عبر خاصية "الاستوري":" نادر صعب انت دمرت حياتي ده ولا عشان ميديا ولا قضايا انت لازم تعيش وانت فاهم انكً دمرت حياتي ومستقبلي أنا مسحت الصور القديمه لأني مش قادره أشوفها وأشوف اد ايه انت دمرتني واد ايه أنا كنت جميلو، ولا قادرة أشوف صوري الجديدة لأني مشوهه ومش أنا، قريت تقرير الطب الشرعي؟ قريت ان في خطأ طبي؟ قريت اني مشوهة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا ينتقم منك يا رب وأي حد بينصرك عليه، أنا ولا حسه اني ست ولا حسه اني عايزة اعمل حاجه أنا انتهيت وأنت السبب".

وأضافت:" وناس كتير قالولي، متمسحيش صورك عشان هتخسري متابعين، قولتلهم هيتابعوا واحدة مشوهة، أنا كده كده خسرت هويتي بعد ما ضيعت عينيه مفيش اغلي من كده هاخسر. ماعداش يوم من غير ما ابكي من الحزن علي إلى انت عملته فيه. ذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ }:صدق الله العظيم. بقالي ٨ شهور يجري في القضايا".

وتابعت:" لسه ماوصلتش لحاجه بس أوعدك الحق راجع، وأكيد في يوم هاتحس انت عملت فيه ايه، أنا بستغيث باي دكتور شريف يقدر يحسن وشي مش للدعاية ولا المتاجرة بيه، يارب يرزقني بدكتور يحييني بعد ما نادر صعب موتني، أرجو أن التعليقات المجرحة علي شكلي تقف لأن مفيش فأيدي حاجه اعملها".