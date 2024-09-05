نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تطرح أحدث أغنياتها "قطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة مى كساب، أحدث أغنياتها "قطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتى صورته على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أمين نبيل، وشاركها فى التمثيل بالكليب مؤمن نور، والكليب من اخراج ميا المهدي.

مي كساب ضيفه برنامج العالم علمين

وحلت الفنانة مى كساب ضيفة على برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة cbc مع الإعلامية منى عبد الغنى، وقدمت خلال الحلقة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنها تتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانين المصريين قادرين على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

يذكر أن أخر أغنيات مي كساب، أغنية بعنوان "بيقولوا قوية" والتى طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.

وشاركت مي كساب فى شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "العتاولة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على الشاشة، وشاركها فى بطولته كل من، أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.