نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوى عاجلة لغرفة صناعة السينما ضد الشركة المنفذة لفيلم "محو أمنية" لأيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقدم المنتج والمخرج حامد صالح بشكوى رسمية لغرفة صناعة السينما المصرية ضد الشركة التي كان قد أوكل لها تنفيذ انتاج فيلمه محو أمنية في مصر.



حيث خالفت الشركة المنفذة بنود وشروط التعاقد التي وقعتها مع حامد المنتج والممول الحقيقي للفيلم وحاولت الاستيلاء على الفيلم بالمخالفة لشروط التعاقد المبرمة بينهما بل ورفضت إعطاء شهادة الملكية للمنتج والممول الفعلي له.



مما دفع صالح لإيقاف التصوير والتقدم بشكوى عاجلة لغرفة صناعة السينما المصرية للفصل في الخلاف والحفاظ على حقوقه، المثبتة قانونا في العقد الموقع.



فيلم "محو أمنية" من تأليف ادهم سعيد واخراج محمد محمود حماقي وبطولة كل من مصطفى خاطر ووفاء وايتن عامر. ومحمد ثروت ومحمود البزاوي مع وجود الكثير من ضيوف الشرف.