تعرف علي موعد عرض فيلم 11.11 على شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة شاهد خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض فيلم 11.11 من بطولة الفنان إياد نصار، يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مجموعة من الأفلام الأخرى

قصة فيلم 11.11

وتدور أحداث فيلم 11.11 في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تقع أحداث الفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدًا تحدث أشياء لم يكن يتوقعها أحد، ويجسد إياد نصار خلال العمل دور سعيد المحامي، الذي يحاول التخلص من حياته، فيدخل هو ومجموعة من أبطال العمل في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة واحدًا من هذه المجموعة.

أبطال فيلم 11.11

ويشارك في بطولة فيلم 11.11 عدد من النجوم، منهم إياد نصار وغادة عادل، محمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد الباسط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان محمد رمضان عن مسلسل جديد في موسم رمضان 2025، العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، جاري التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته، ويحمل المسلسل اسم ظُلم المصطبة، وتم الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة والذى من المقرر ان يقوم بتأليفه أحمد فوزى صالح ويتولى الإخراج هانى خليفة.

اخر اعمال اياد نصار

وكان اخر اعمال اياد نصار هو مسلسل "مفترق طرق" الذي يتكون من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل مفترق طرق

وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.