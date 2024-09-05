سر تصدر سميرة صدقي للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة سميرة صدقي، تريند محرك البحث الشيهر "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الآخيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، حيث كشفت عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني.

أبرز تصريحات سميرة صدقي

كشفت سميرة عن حقيقة خلافها مع الفنان محيي إسماعيل أثناء تصوير فيلم "العذراء والجدي"، موضحة أنه لا يوجد خلاف بينهما، قائلة لا يوجد خلاف، في فيلم «العذراء والجدي»، ولكن ما حدث أن هناك مشهد معين من المفترض أن يبكي فيه، ولكن بعدها تفاجأت بأنه يحتضنها، وأوقفت التصوير كونه خرج عن النص المكتوب واعتذر عن ذلك لأنه لم يقصد".

وأختتمت سميرة صدقي حديثها عن خلافها مع محيي إسماعيل قائلة: "محيي إسماعيل شخصية جميلة ومحدش يقدر يزعل منه وهو عقبري وأجدع واحد يعمل الأدوار المركبة".

وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها ترفض الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، حيث كانت تعتبره بمثابة الأخ والأب والصديق لها، معقبة: "عمري ما أخدت شنطة هدومي وغضبت في بيت أبويا، وعمري ما قولتوله طلقني لأني بتعامل بطبيعتي معاه، والراجل أو الست أحيانا بيحطوا مسك على شخصيتهم وبعد الجواز يتفاجئوا بالشخصية التانية".

كشفت سميرة صدقي عن حقيقة إعتزالها الفن



وتابعت سميرة صدقي إلى أنها لم تعتزل الفن حسبما أشيع منذ أيام قليلة وأن الواسطة والمحسوبية موجودة في الفن منذ أيام زمان، ولكنها لا تصنع من الفنان نجمًا ولا يعتبر موهوبًا، والفن ليسه له واسطة.

سميرة صدقي ترد على الانتقادات

وأضافت أنها تعرضت لانتقادات من البعض الذين وصفوا أعمالها السابقة بالمقاولات، رغم أنها تعتبرها من بين أفضل الأفلام التي تناولت قضايا اجتماعية هامة. وأكدت: "كل النجوم الذين عملت معهم في الماضي، مثل فريد شوقي، محمد صبحي، مصطفى فهمي، ومحمود ياسين، كانت أعمالنا تناقش قضايا مهمة".

سميرة صدقي تتحدث عن نجوم الوسط الفني



وتحدثت عن رأيها في نجوم الوسط الفني في الوقت الحالي ،قائلة: "نفسي أمثل مع كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وأحمد حلمي ومش عاوزه أشتغل مع محمد رمضان وبحترمه إنما في شباب ماسكة سيوف وبيقطعوا في بعض بسبب تقليدهم ليه في أعماله وده مش نجاح هو كده بيبوظ الأجيال".