السر وراء تتصدر صابرين تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة صابرين، خلال الأيام الماضية، عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، من خلال لقائها مع "فوشيا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب"، وهذا الأمر أدى إلى تصدرها تريند محرك البحث "جوجل"، في الساعات القليلة الماضية.

و قالت صابرين عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "بنت الباشا": " اشارك فى فيلم بنات الباشا مع ماندو العدل، ويعتبر من الأعمال الأكثر جدلًا، وأظهر فيه بشخصية جديدة ومثيرة للجدل، ومختلفة عن أي دور قدمته من قبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

أعمال فنية تنتظرها صابرين

ومن ناحية اخري، انتهت صابرين منذ فترة من تصوير “الملحد”، والذى تقدم فيه شخصية والدة أحمد حاتم والتي تحميه من والده وتجعله يعود لصوابه، والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، ويلعب أحمد حاتم خلاله شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده ويعلن إلحاده، ويعيش قصة حب مع تارا عماد التي تلعب دور طبيبة، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، أحمد السلكاوي.

مسلسل “إقامة جبرية”



كما تنتظر صابرين عرض مسلسل "إقامة جبرية"، الفترة المقبلة عبر watch it، وهو مكون من 10 حلقات، ويضم في بطولته هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي نفسي، وتبتعد هنا عن الكوميديا في هذا العمل.