7 أعمال ينتظرها مصطفى غريب.. تعرف عليهم

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان مصطفى غريب نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، على مستوى الدراما والسينما والمسرح مؤخرًا، ويرتبط مصطفى غريب بـ 7 أعمال جديدة دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، ما بين التحضير والتصوير وانتظار العرض، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية هذة الاعمال..

فيلم المستريحة

يواصل غريب تصوير فيلم المستريحة مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويظهر خلاله بدور بائع غزل بنات ونجل ليلى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم الشاطر

وايضا ينتظر مصطفى غريب فيلم الشاطر من بطولة أمير كرارة، والذي تعاقد غريب على المشاركة به مؤخرًا، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

فيلم فيها إيه يعني

كما يرتبط مصطفى بتصوير فيلم فيها إيه يعني مع ماجد الكدواني وغادة عادل، ويلعب خلاله دور زوج أسماء جلال التي تظهر بشخصية ابن الكدواني في العمل، والفيلم من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف وإخراج عمر رشدي.

فيلم درويش

بينما تعاقد مصطفى غريب خلال الفترة الماضية على المشاركة في فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف، والعمل من نوعية الأفلام الأكشن الكوميدية، ويأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، حيث يحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، تعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم شمس الزناتي

كما يشارك مصطفى غريب في فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام، ويظهر بشخصية جعيدي، وهي نفس الشخصية التي قدمها الراحل إبراهيم نصر في فيلم شمس الزناتي القديم الذي عُرض لـ الزعيم عادل إمام في 1991، ويضم الفيلم الجديد عدد من النجوم منهم عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، وخالد أنور، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة

يحضر مصطفى غريب للجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة مع هشام ماجد وأسماء جلال ومن المقرر عرضه في رمضان 2025، بالإضافة إلى مسلسل تيتا زوزو الذي يجمع غريب بـ إسعاد يونس، وسيتم طرحه قريبًا عبر قنوات الشركة المتحدة ومنصة WATCH IT.