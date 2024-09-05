وزير الثقافة يستقبل إدارة مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفدًا من إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بمكتبه اليوم؛ وذلك لبحث استعدادات إقامة الدورة الأولى من المهرجان.

وأشاد وزير الثقافة بفكرة المهرجان المعنية بأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة وكذلك إقامة المهرجان بمدينة الفيوم إحدى المدن المصرية العريقة التي تتميز بطابع مميز واحتضانها الدائم للفنون وأصحاب الفكر والثقافة كما وجه بتوفير الوزارة سبل الدعم اللازمة للمهرجان الجديد.



ضم الوفد المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم، والفنان سيد عبد الخالق مدير المهرجان، والناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مستشار المهرجان وعضو مجلس الأمناء، والإعلامية نرمين عامر الأمين العام للمهرجان والدكتور سمير شاهين نائب رئيس المهرجان.

يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تقام في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر القادم، كما استقبلت إدارة المهرجان عددا كبيرا من الأفلام من عدد من الدول العربية والأوروبية ومصر على مدار الأيام الماضية للمشاركة في المهرجان الجديد، كما تعد إدارة المهرجان برنامجا مختلفا وورشا تدريبية مميزة على مدار أيام المهرجان لتدريب الشباب على فنون السينما.