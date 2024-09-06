نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروى تروج لأحدث أعمالها الغنائية الجديدة "مغرم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة أروى عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "مغرم"، حيث حرصت "أروى" على مشاركة جمهورها بمقطع تشويقي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقا قالت فيها:" مغرم أغنيتي الجديدة باللكنة العراقية ترقبوها على قناتي على اليوتيوب وعلى كل المنصات الموسيقية يوم الجمعه الساعة الثامنة مساء توقيت السعودية، و٩ مساءً بتوقيت الإمارات".



وأضافت:" والأغنية من كلمات منذر درويش، ألحان وتوزيع أحمد الجوزي، ميكس وماستر وصوت حسام كامل، انتاج شركة بلازو ارت للإنتاج، إخراج مرقص عادل ".

تعليقات الجمهور على منشور أروى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أروى

والجدير بالذكر آخر أعمال أروى أغنية هنينالو، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.