بهذا الموعد.. رامي جمال يحيى حفلًا غنائيا في الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 17 من شهر سبتمبر الحالي، فى مدينة الإسكندرية، حيث حرص "رامي" على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قال فيه:"حبايبي اهل اسكندريه الغاليين أشوفكم يوم ١٧ إن شاء الله".

ألبوم رامي جمال

كشف الفنان رامي جمال عن موعد أحدث ألبوماته الغنائية، والتى من المقرر طرحها فى موسم الشتاء أول يناير 2025 ويأتي بعنوان “مش لاقيكي".

و نشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “معادنا فى أول يوم فى السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح ان شاءالله”.

ويتعاون رامي جمال في الأغنية الرئيسية للألبوم مش لاقيكي مع الشاعر إبراهيم جاد.

آخر أعمال رامي جمال



والجدير بالذكر آخر أعمال رامي جمال أغنية "حالته صعبة"، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وتعد الأغنية آخر أغانى ألبومه الذى حقق نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة.