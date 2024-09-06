كريم فهمي يوجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان كريم فهمي، الفنانة ريهام عبد الغفور بمناسبة عيد ميلادها، عبر الاستوري الخاص به من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وشارك فهمي صورة تجمعه بها، وكتب: “ريكو اللذاذة والجدعنة كلها، كل سنة وانتي طيبة وبخير”.



ويصادف اليوم الـ 6 من سبتمبر عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي أتمت عامها الـ 46.



و تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسلها الجديد "كتالوج" قريبًا، والذي يشاركها بطولته عدد من النجوم.

"كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.

كما تستعد ريهام لموسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج الشركة المتحدة.



آخر أعمال كريم فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم فهمي مشاركته كضيف شرف في فيلم "السرب" الذي تدور أحداثه حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للردّ على مقتل 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا على يد التنظيم الإرهابي "داعش" في درنة بليبيا. والفيلم هو بطولة: أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج وأحمد نادر جلال.