من عطلتها الصيفية.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعتها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الفنانة مي عمر

ظهرت مي، وهي ترتدي توب باللون البينك وبنطلون جينز باللون الأزرق الغامق ورفعت شعرها بطريقة ناعمة، ووضعت بعض اللمسات الرقيقة من الميكب الهادي الذي يليق بها وكانت وجهها مثل القمر كالعادة وتتميز بأناقتها التي لا مثيل لها.

تعليقات الجمهور على منشور مي عمر

آخذ الجمهور يتفاعل مع المنشور وعلق الجمهور قائلًا: "قمر، البرنسيسة أختي، قلبي، حلوة حلاوة متتوصفش، وكأن جمال العالم خلق ليكون كله فيكي، وغيرها من التعليقات التي تظهر حب الجمهور لمي ولأعمالها.



آخر أعمال الفنانة مي عمر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل نعمة الأفوكاتو، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.