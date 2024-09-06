نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من عطلتها الصيفية.. هند عبد الحليم تبهر جمهورها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعتها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الفنانة هند عبد الحليم

ظهرت هند، وهي ترتدي جمبسوت باللون الأصفر وبها نقاط باللون الأبيض حيث كانت تليق بها وتبرز جمالها ومدى رشاقتها، وتركت شعرها القصير منسدلًا بطرقة جمالية نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بشدة.



تعليقات الجمهور على منشور هند عبد الحليم

علق الجمهور على منشورها قائلًا: "قمر في كل حالاتك، هنودة، ربنا يسعدك يارب، وغيرها من التعليقات التي تبرز مدى حب الجمهور ل هند وأعمالها.

حيث كتبت هند على المنشور: "كرواتيا"، وهذه هي الدولة التي تقضي بها عطلتها الصيفية في هدوءٍ وراحة.

نبذة عن الفنانة هند عبد الحليم



تعد هند، ممثلة مصرية، شاركت في عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار، حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح أحسن ممثله عن دورها في مسرحية هنا انتيجون عام 2015، وشاركت في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء تأليف محمود جمال، وكان أول ظهور لهند في الدراما التليفزيونيه في مسلسل الكابوس عام 2015، وحققت نجاحًا كبيرًا وأثبتت نفسها حتى وصلت لما عليه الآن.



آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، ويشارك في بطولة المسلسل كلًا من: سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام، أحمد فهيم، إنعام سالوسة، يوسف عمر، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: سمر طاهر، وإخراج: ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي مليئ بالإثارة عن قصة حقيقية حول "شيماء"، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ "تيك توك"، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث، والجدير بالذكر أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في النصف الأول من السباق الرمضاني 2024، وهو من نوعية مسلسلات ال 16 حلقة.