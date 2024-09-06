نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "تيجي نسيب".. صوت مصر فى نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد "تايمز سكوير" اشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية وضع بوستر ضخم لألبوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام فى مشهد يخطف قلوب محبيها من أبناء الجالية المصرية والعربية.



يأتى ذلك تتويجا للنجاح الكبير الذي حققه البوم "تيجي نسيب" لصوت مصر أنغام على مستوى الوطن العربي ومتابعيها بمختلف دول العالم والذي يتبرع وبقوة علي عرش البومات صيف 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لانغام عبر "انستجرام" تعليق يقول: صوت مصر فى نيويورك believearabia... بوستر البوم "تيجي نسيب يضيئ اشهر ميدان في العالم Times square ".

واشار البوست إلى ان هذا الحدث هو تتويج للنجاح الضخم الذي حققه الألبوم فى العالم.

وأختتم ب:" فخورين بنجاح تعاون شركتى believe artist services وصوت مصر .. والاتى أجمل".

وكانت صوت مصر أنغام قد أطلقت مؤخرا 12 كليب ل ألبوم تيجي نسيب، تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.



وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.