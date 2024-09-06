نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح كليبها الأخير.. مي كساب توجه رسالة لفريق عملها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب على توجيه رسالة شكر لفريق عملها في فيديو كليب “قطة”، وذلك بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “مي” على الصور قائلة:"شكرا لفريقي الحبيب "، مما أثار تفاعل إعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

تفاصيل فيديو كليب قطة للفنانة مي كساب

أغنية "قطة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل، ومن إخراج ميا المهدي.

كلمات أغنية قطة

أنا مش عارفة أنا

ليه ماسكة في واحد

أنا أصلا مش واثقة

إن أنا لو غمضت عينيا

مش هيحب تلاتة عليا

معذور يا حرام مش قادر

عنده مرض من النوع النادر

كل ما تضحك واحدة في وشة

يغمى عليه ونجيب له نشادر

عمالة بعدي وأفوت

بس الموضوع ده يموت

إحنا بنكبر وبنعقل

والرجالة عقلها بيفوت

عمالة بعدي وأكبر

وبربي يا ربي وبكبر

ده أنا لو كنت أنيت قطة

يمكن كانت نفعت أكتر

قطة قطة.. بس يا قطة

قطة قطة.. لأ يا بطة

طيب هو الوضع الحالي

هيفضل بس لأمتى يا غالي

مش المفروض أنك تعقل

ولا أنا بسرح بخيالي

ما تركز في الناحية دي

وسيبك بقى من حادي وبادي

في حاجات حلوة على مزاجك

في شغل كبير على الهادي

عمالة بعدي وأفوت

بس الموضوع ده يموت

إحنا بنكبر وبنعقل

والرجالة عقلها بيفوت

عمالة بعدي وأكبر

وبربي يا ربي وبكبر

ده أنا لو كنت أنيت قطة

يمكن كانت نفعت أكتر

قطة قطة.. بس يا قطة

قطة قطة.. لأ يا بطة

آخر الأعمال الدرامية للفنانة مي كساب

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة مي كساب هو مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقدمت الفنانة مي كساب من خلاله شخصية "عائشة"، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه حول أخان شقيقان يعملان في النصب والجريمة ومن ثم تعرضهم عمليات النصب للعديد من المشاكل والعقبات، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، مؤمن نور، مريم الجندي، هدى الأتربي، أحمد كشك، زينب العبد، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.