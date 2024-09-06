نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور هنا الزاهد في فيلم 'عاش' كضيفة شرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض البرومو الرسمي لفيلم عاشق ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 11 سبتمبر القادم، وتظهر هنا الزاهد خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف.

تفاصيل برومو عاشق



ظهر حاتم في الإعلان التشويقي بشكل مثير للريبة بجوار أسماء أبو اليزيد التي تبدو في حالة ذهنية غير مستقرة، ونرى حاتم في بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يترك الجمهور في حالة من التشويق والترقب لمعرفة ما يحمله الفيلم من مفاجآت.



قصة فيلم عاشق



تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق



الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.



تفاصيل ري ستارت



فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت



يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال هنا الزاهد



وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين.