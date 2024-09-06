شاهد.. محمد رجب بأحدث ظهور له (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد رجب جمهوره بصور له من أحدث ظهور، ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهر “رجب” بإطلالة بسيطة، حيث ارتدى قميص باللون الأبيض، ونظارة، وظهر في أحد الأماكن العامة، مما أثار تفاعل عدد كبير من المتابعين معه.

آخر أعمال محمد رجب

وكان آخر أعمال محمد رجب هو ظهوره كضيف شرف في رمضان الماضي بمسلسل الحشاشين، وقدم خلاله شخصية أمير قلعة ألموت، وترك مشهده بصمة وأثر كبير في المشاهدين، كما أشاد به النقاد والمتابعين، والعمل كان من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وأيضا شارك محمد رجب في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، وتناول العمل بطولات الجيش المصري، وقدم بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وايضا شارك في مسلسل مشوار الونش، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تكون من 45 حلقة، وشارك به ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، دانا حلبي، منة فضالي، بسمة داود، محسن منصور، وحبيبة محمد، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال محمد رجب في السينما



غاب محمد رجب عن السينما الفترة الأخيرة، حيث أن آخر أعماله كانت في عام 2018 وهو فيلم "روبابكيا"، الفيلم من بطولة محمد رجب وأيتن عامر ومحمد لطفي وأحمد صيام وشيماء سيف وبدرية طلبة ومن تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد حمدي.

أبرز أعمال محمد رجب



شارك محمد رجب بأكثر من عمل فني خلال مسيرته الفنية مثل مسلسل الأخ الكبير ومسلسل ضربة معلم ومسلسل علامة استفهام ومسلسل أدهم الشرقاوي مسلسل البنات وفيلم ثمن دستة أشرار وكلاشينوف وفيلم سالم أبو أخته

وشارك محمد رجب بأكثر من عمل فني خلال مسيرته الفنية مثل مسلسل الأخ الكبير ومسلسل ضربة معلم ومسلسل علامة استفهام ومسلسل أدهم الشرقاوي مسلسل البنات وفيلم ثمن دستة أشرار وكلاشينوف وفيلم سالم أبو أخته