نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | علي الطيب عن برنامج ضحكني شكرّا: 'مكنش مفهوم للناس..ولو في جزء تاني لازم يكون أقوى' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الفنان علي الطيب عام 2010 برنامج كوميدي تحت عنوان "ضحكني شكرّا" وكان يندرج تحت تصنيف "stand up comedy"، وهو برنامج كوميدي يطرح قضية أو موضوع ما ويستعرض آراء الشارع المصري فيه، وبعد 14 عام يكشف علي الطيب للفجر تفاصيل هذه التجربة والنية من تقديم جزء ثاني منها.



وكشف علي الطيب في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني تفاصيل برنامج ضحكني شكرّا قائلًا:"ضحكني شكرّا كان مختلف وقت عرضه ويمكن مكنش مفهوم عند بعض الناس لكن كانوا في حالة سعادة بحالة البرنامج، وخبرتي وقتها مش زي دلوقتي كان عندي نقاط قوة ونقاط ضعف وده اللي خلاني اشتغل على نفسي ".

عودة علي الطيب لـ stand up comedy



وعن فكرة احتمالية تقديم جزء ثاني أضاف:"اتمنى اقدم حاجة الجمهور حاببها لكن الناس بتقعد تسألني عن فكرة رجوعي للstand up comedy، لكن وعد إن شاء الله لو هقدم جزء ثاني أو حفلات stand up comedy لازم تكون عند ظن الجميع وتكون أقوى من اللي اتقدم قبل كده إن شاء الله ".

آخر أعمال علي الطيب

يذكر أن آخر أعمال علي الطيب مسلسل مفترق طرق، والذي حقق به نجاح كبير، ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife".



أحداث مسلسل "مفترق طرق"





وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.



أبطال مسلسل مفترق طرق





ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى