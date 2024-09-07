صبري فواز يتألق في حفل جوائز الدير جيست لعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان صبري فواز على حضور حفل جوائز الدير جيست لعام 2024، وقد تألق في الحفل ببدلة زرقاء اللون.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلنت نتائج حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine" في نسخته الـ 21 السنوية لعام 2024.

صبري فواز

اسماء الفائزين في جائزة Dear Guest للتميز في دوره

حصد الفنان رشدي الشامي جائزة Dear Guest للتميز في دوره بمسلسل الجولة الاخيرة ومسار المصري، بينما الفنان احمد زاهر حصل عليها لدوره في مسلسل نعمه الافوكاتو، دياب حصل علي الجائزة لدوره في مسلسل مليحة، وايضا طارق لطفي لدوره في مسلسل العتاولة.

اما الفنان خالد سرحان حصل جائزة Dear Guest للتميز في دوره في مسلسل المدي، حصل ايضا علي جائزة التميز صبري فواز ومحمود عبد الغني، محمد علي رزق لدوره في مسلسل صيد العقارب، محمد علاء لدوره في مسلسل بين السطور

جائزة Dear Guest لتميز الفنانات

وحصدت الفنانة روجينا جائزة Dear Guest للتميز في دورها لمسلسل سر الهي، بينما حصلت فريدة سيف النصر علي جائزة في دورها بمسلسل العتاولة، وايضا حصلت هيدي كرم علي جائزتها لدورها في الوصفة السحرية، اما مي عمر حصلت علي جائزة Dear Guest للتميز في دورها في مسلسل نعمة الافوكاتو، بينما سوسن بدر حصلت عليها في مسلسل حدوته منسية، وعبير صبري حصلت علي الجائزة لدورها في مسلسل حدوتة منسية، صبا مبارك في مسلسل بين السطور.

جوائز دير جيست

ويتم تحديد الجوائز على أساس أفضل ممثل، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثل كوميدي، أفضل مقدم برامج، أفضل برنامج حواري، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مقدمة راديو، أفضل قناة إذاعية، أفضل كاتب سيناريو، أفضل مسلسل، أفضل مخرج، ويتم التصويت من جانب الجمهور والنقاد، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

الدور الـ 20 لحفل جوائز دير جيست

والجدير بالذكر ان الدورة الـ 20 من مهرجان حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine"، قد كرم عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة مي كساب، الفنانة مي عمر، الفنانة جومانا مراد، الفنانة أنوشكا، الفنانة كارمن سليمان، الفنان جمال سليمان، الفنان دياب، الفنانة رنا رئيس، الفنانة داليا البحيري، الفنان صبري فواز، الفنان سيد رجب، الفنانة دينا، الفنان خالد زكي، الفنان حسني شتا، الفنانة عبير صبري، الفنانة جيهان الشماشرجي.

آخر أعمال صبري فواز الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال صبري فواز الدرامية الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد، الذي شارك في بطولته بجانب شيرين رضا والعمل كان من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في العمل، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي وآخرون.

آخر أعمال صبري فواز السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال صبري فواز السينمائية فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وشارك في العمل كل من غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم.