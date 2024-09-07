بالابيض.. هنا الزاهد تتألق في حفل توزيع جوائز الديرجست

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس حفل توزيع جوائز حفل الدورة الـ ١٢ من مهرجان الديرجست بحضور عدد كبير من النجوم على رأسهم هنا الزاهد، غادة عبد الرازق، ماغي بو غصن، دينا فؤاد، هيدي كرم، محمود عبد المغني، صلاح عبد الله، روجينا

وتألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان من اللون الأبيض السادة مستخدمة مكياج بسيط وشعر منسدلا مما لفتت انتباه متابعيها

وحصدت انتصار جائزة الأفضل من حفل دير جيست عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي عرض في رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول واحدة من أهم القضايا التي تخص مجتمعنا بسبب التيك توك، والعمل من تأليف سمر طارق وإخراج ياسمين أحمد كامل، وشارك فيه كل من سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين وآخرين.



وفازت ماجي بوغصن، بجائزة أفضل ممثلة دراما في لبنان، وعرض لها مسلسل ع أمل، تأليف نادين جابر وإخراج رامي حنا وشارك في العمل كل من بديع أبو شقرا، مهيار خضور وآخرين.

وتم تكريم غادة عبدالرازق عن مسلسل صيد العقارب الذي حقق رد فعل واسع وقت عرضه، وكان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وتم تكريم عدد كبير من النجوم في الحفلة ومنهم عبير صبري عن مسلسل حدوتة منسية، وفريدة سيف النصر عن مسلسل العتاولة، وصبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب