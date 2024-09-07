فريدة سيف النصر وانتصار وخالد سرحان... تعرف على أبرز المكرمين بحفل دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم -



حضر عدد كبير من النجوم منهم غادة عبدالرازق، عبير صبري، انتصار، مي عمر، هيدي كرم، من خلال حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ21

انتصار تحصد جائزة الأفضل عن دورها بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وحصدت انتصار جائزة الأفضل من حفل دير جيست عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي عرض في رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول واحدة من أهم القضايا التي تخص مجتمعنا بسبب التيك توك، والعمل من تأليف سمر طارق وإخراج ياسمين أحمد كامل، وشارك فيه كل من سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين وآخرين.



وفازت ماجي بوغصن، بجائزة أفضل ممثلة دراما في لبنان، وعرض لها مسلسل ع أمل، تأليف نادين جابر وإخراج رامي حنا وشارك في العمل كل من بديع أبو شقرا، مهيار خضور وآخرين.

وتم تكريم غادة عبدالرازق عن مسلسل صيد العقارب الذي حقق رد فعل واسع وقت عرضه، وكان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وتم تكريم عدد كبير من النجوم في الحفلة ومنهم عبير صبري عن مسلسل حدوتة منسية، وفريدة سيف النصر عن مسلسل العتاولة، وصبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب.