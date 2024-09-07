نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "بعيش مخنوق" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان اللبناني إيوان عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بعيش مخنوق"، حيث شارك "إيوان" جمهوره بمقطع تشويقي من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" قريبا بعيش مخنوق بيخلص يومي ويعدي وتبدأ حرتي من الشوق ويطول ليلى ما يهدي ولا انا بنسى ولا بفوق".



وأضاف:" شكر كبير لشاعر منعم التهامي، الملحن مصطفى صبري، الموزع شريف مجدي".

تعليقات الجمهور على منشور إيوان



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، ربنا يوفقك ويكرمك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيوان



والجدير بالذكر آخر أعمال إيوان شو بيلبقلي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو بيلبقلي

أجمل شخصية بقشع حالي بحضورها. من كل اللي نحوي. شب ومرسوم عالصورة. وشو بيلبقلي، شو بيلبقلي.. إمسك ايدها بشي حفلة. وأنا وهي، وأنا وهي.. بالساحة سيمفونية. شو السر اللي فينا؟ خلًى الكل حوالينا، عم يحكوا بأسامينا، وكيف عال بكلي تلاقينا. وشو بيلبقلي، شو بيلبقلي إمسك إيدها بشي حفلة. وأنا وهي، وأنا وهي، بالساحة سيمفونية. وأنا وهي، بالساحة سيمفونية، بتحكي عالحب غنيًة وعن أشواقو.