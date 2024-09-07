ريهام سعيد تهنىء ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الإعلامية ريهام سعيد الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت ريهام سعيد:' كل سنه وانتي طيبة يا أجمل مخاليق الأرض

تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسلها الجديد "كتالوج" قريبًا، والذي يشاركها بطولته عدد من النجوم.

كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.

كما تستعد ريهام لموسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادى مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.