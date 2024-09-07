بعد طرحها "قالك نسيني".. شيرين: "أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب سادس أغنيات ألبومها الجديد وقد طرحت الأغنية تحمل اسم "قالك نسيني" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وسرعان ما لقت إشادات واسعة من الجمهور وتصدرت جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بإنتشار أغنياتها وذلك عبر صفحتها الرسمية بمواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت بوستر الأغنية وعلقت عليها قائلة: "أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي، وان الدنيا كلها بترقص ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني، يلا بينا نعمل تحدي رقص ونرقص كلنا ".

منشور شيرين

أغنيات ألبوم شيرين الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خمس أغنيات مؤخرًا من ألبومها الجديد وهم (بتمني أنساك، مازال على البال، هنحتفل، اللي يقابل حبيبي، عسل حياتي) وآخرهم أغنية "قالك نسيني" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

كلمات أغنية "قالك نسيني" لـ شيرين

قال ونسي اللي بينا ‏قال لأولاد الحلال قال لأصحاب مابينا»‏

«إن الموضوع نِسيه..ده خلاص راحت عليه‏ حايمثل والا ايه.. وِسعت مِنهُ سِنه»

«‏عايزني أغير عليه عايزني انتبه لهُ‏ عايزني اهتم بيه يجي على مهلهُ»

«‏واخد الموضوع هِزار.. وده جوه منه نار ده في حالة انهيار.. وأنا بأتجاهله»

«‏بيقول في بعُدى إيه.. عيدوا تانى ياللا‏ده كلام ب أضحك عليه.. ف اليوم ألف مرة‏ لاء كان دمه خفيف واللهِ كان ظريف ‏قضىّ لهُ معايا صيف ماعلينا ياللا».

‏«قالك نسينى نسينى نسينى قال‏قالك نسينى نسينى لا ده خيال»

آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت مؤخرًا أحدث أغنياتها وهي أغنية "عسل حياتي" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وتقول كلمات الأغنية:-

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

رغم المشاكل والمصاعب

والمتاعب والظروف

أنت الجميل في كل حالة

واستحالة العين تشوف زيك

ولا أتخيل حياتي وأنت مش فيها

ده أنا بحس أنك حتة مني

بحس أن أنت أنا

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها