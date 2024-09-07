نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر رجاء الجداوي تريند "جوجل"..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة رجاء الجداوي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس الجمعة الموافق 6 سبتمبر ذكرى ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1934، ورحلت عن عالمنا في 5 يوليو 2020، رحلت وتركت خلفها كثير من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن.

معلومات عن رجاء الجداوي

ولدت الفنانة رجاء الجداوي يوم 6 سبتمبر في الإسماعيلية، حيث انتقلت رجاء الجداوي إلى القاهرة وهي طفلة برفقه شقيقها الأكبر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما، والتحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة،حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

مشوار رجاء الجداوي الفنية

ودخلت الفن عبر المرور بعرض الأزياء، وتعد من أقدم الفنانات العربيات اللاتي لم يغبن عن الشاشة، إذ كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 62 عامًا.



وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال:فيلم البيه البواب، فرقة بنات وبس، بوبوس، بلطية العايمة، تيمور وشفيقة، ساعة ونص، أمير الظلام، السلم والثعبان، التجربة الدنماركية، أيام الحب، أزواج طائشون، وغيرهم.

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرزها:مسلسل قضية رأي عام، السندريلا، تامر وشوقية، عدى النهار، رد قلبي، رائحة الورد، ألف ليلة وليلة، بعد الفراق، لهفة، الأسطورة، ريح المدام، عزمي وأشجان، وغيرهم.