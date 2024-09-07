نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح فيلم "إكس مراتي"..دنيا سمير غانم توجه رسالة لصناع العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة تهنئة لأبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية، في 24 يوليو الماضي، بعد النجاح الذي حققه العمل، طوال فترة عرضه بالسينمات، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت دنيا البوستر الرسمي للفيلم عبر خصاية "الاستوري"، وعلقت عليه قائلة:" أنصح بشدة لو حد مشفتش فيلم إكس مراتي يحجز فورًا، لأنه ما شاء الله جامد جدًا، وبقول مبروك لكل صناع الفيلم أخواتي".

منشور دينا سمير غانم

أبطال وصناع فيلم “إكس مراتي”

وفيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.





قصة فيلم “إكس مراتي”

وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.