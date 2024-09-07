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تألق فني في حفل إستثنائي وهاني فرحات تامر عاشور متجدد ومحبوب من كل الفئات العمرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق فني في حفل إستثنائي وهاني فرحات تامر عاشور متجدد ومحبوب من كل الفئات العمرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة متفردة من التميز والإبداع قدمها الموسيقار الكبير هاني فرحات مع النجم تامر عاشور في حفلهما الضخم بمدينة جدة وسط إستقبال استثنائي من الجمهور هناك.

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تألق هاني فرحات

 
هاني فرحات تألق بموسيقاه ومهارته الخاصة في إدارة الأوركسترا مما زاد من ابداع وتوهج تامر عاشور وتفاعل الجمهور الذي عاش لحظات خاصة من بداية الحفل مليئة بالسعادة رغم أغاني تامر الدرامية ".
 

هاني فرحات يتحدث عن تامر عاشور 

أكد هاني فرحات أنه تربطه كيميا بتامر وسعيد بقيادة حفلاته واعتبره من أهم نجوم جيله  ومحبوب لكل الفئات العمرية ومتجدد ولذلك الجمهور يحرص علي حفلاته مكثف ".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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