نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيث لا يراني أحد " و"ماكبث المصنع" يمثلان مصر في فعاليات الدورة 31 لمهرجان القاهره الدولي التجريبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك العرض المصري "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية، في المسابقة الرسمية لعروض الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، والمستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، وذلك في السابعة مساء اليوم على مسرح الغد بالعجوزة.

قصه العرض

وتدور قصه العرض حول عقرب ثواني في ساعه قديمه قرر يقف ويُبطّل دوران، وبعد بحث كثير من الساعاتي على عقرب ثواني يصلح في الساعه القديمة، يُقرر أنه يُصلحها اليوم التالي، من أجل أن الوقت تأخر، ويظل عقرب الثواني القديم مع عقرب الثواني الجديد يوم آخر، ماذا سيحدث بينهم؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال العرض المسرحي.

تفاصيل عرض “حيث لا يراني أحد”

والجدير بالذكر أن العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" حاصل على أفضل عرض مسرحي بمهرجان القاعة بمعهد الفنون المسرحية، كما حصل على العديد من الجوائز من المهرجان، منها أفضل ملابس وممثل وممثلة وديكور ومؤلف ومخرج.

العرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية، ديكور منى سامي، ومكياج ناريمان الملاح وأزياء هناء النجدي، وإضاءة أحمد بيرسي وموسيقى شاهر عبد الرحمن.

وشهد أيضًا مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي "ماكبث المصنع"، في العاشرة مساءً، وذلك ضمن العروض المصرية المشاركة في فعاليات الدورة 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران.

تفاصيل “ماكبث المصنع”

ماكبث المصنع إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وهو عن نص الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، الذي تدور أحداثه حول "ماكبث" الذي يستبيح فعل الجريمة بهدف تنفيذ مطلبه، لكن بشكل معاصر، فبدلا أن تدور الأحداث في مملكة أصبحت تدور في مصنع، ويسعى "ماكبث" بلهفة وتسرع أن يترقى من عامل سير إلى المدير الأول، فتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة العمل: يمنى فتحي، زياد محمد، أحمد مجدي، محمود طاهر، سيف الدين إسلام، هيلانا ناصف، ويوستينا هشام، ديكور روماني جرجس، ملابس ومكياج شروق العيسوي، دراما حركية أحمد مجدي، منسق مناظر محمد أيمن، ونادين هارون، مساعد مخرج إبراهيم شعلان، إضاءة وإعداد وإخراج محمود الحسيني.

وتحمل الدورة الـ31 المقامة حاليا على مسارح القاهرة وتستمر فعالياتها حتى 11 سبتمبر الجاري، اسم الأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، وبمشاركة 26 عرضًا مسرحيًا من 19 دولة عربية وأجنبية، كما تم تكريم 12 رمزًا مسرحيًا تقديرًا لمسيرتهم الفنية والإبداعية.