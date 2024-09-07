نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. إبراهيم فخر مخرج مسلسل ياسمين صبري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد المخرج إبراهيم فخر على إخراج مسلسل ياسمين صبري الجديد الذي من المفترض أن تبدأ التحضير له خلال الأيام القليلة القادمة لعرضه في دراما رمضان 2025.

والمسلسل من إنتاج مها سليم ومن المفترض أن تتعاقد الشركة المنتجة مع مؤلف العمل، ومع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل رحيل، تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام وشارك في العمل كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، عزت زين، مي القاضي وآخرين ودارت الأحداث في إطار شعبي اجتماعي.

في السينما عُرض لها مؤخرًا فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام وشارك في العمل كل من ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، محمد لطفي، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت.



آخر أعمال إبراهيم فخر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إبراهيم فخر مسلسل انتقام، الذي عرض في 2023 وكان من بطولة عادل عباس، سولاف جليل، أسيا كمال، باسل شيب، علي الشجيري، وآخرين.