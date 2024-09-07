طرح البرومو الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الصفحة الرسمية لقناة "DMC" على موقع التواصل الاحتماعي "فيسبوك"، البرومو الرسمي لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأرفقت بالبرومو تعليقًا:" انتظروا قريبًا.. النجمة إسعاد يونس ومسلسل تيتا زوزو فقط وحصريًا على شاشة DMC".

منشور قناة dm

أحداث مسلسل “تيتا زوزو”





ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

فريق عمل “تيتا زوزو”

مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.