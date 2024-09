نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رحمي تكشف عن تفاصيل مشاركتها في فيلم صيني شين تينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين رحمي عن مشاركتها فى الفيلم الصينى العالمى (once upon a time in middle east )، والذي يعتبر فيلم روائى طويل يقوم بإنتاجه عدة جهات منتجه صينية إلى جانب دولة الصين والفيلم للنجم الصيني شين تينج والمخرج حاصد الجوائز وين مووي،ومن المقرر تجسد ياسمين رحمي شخصية عربية وقد سافرت رحمي الصين لمدة شهرين لتصوير دورها في استديوهات الصين.

وقد تم انتهاء تصوير الفيلم بين الصين وأيام قليلة فى مصر، حيث عبرت ياسمين عن سعادتها بفتح مصر أبوابها لتصوير الأفلام العالمية، بدلًا من الاستعانة بدول أخرى.

وأشارت إلى أن عملية التصوير في مصر كانت سهلة رغم التصوير في مناطق حساسة،ومن المقرر أن يُعرض الفيلم عالميًا في عام 2025، حيث تتوقع أن يكون له صدى مختلف في الشرق الأوسط.

آخر أعمال ياسمين رحمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين رحمي مسلسل "بابا جه"، وهو مكون من 15 حلقة، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.