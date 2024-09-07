الراديو 9090 يتسلم جائزة أفضل إذاعة فى الشرق الأوسط من «دير جيست» (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، توجت إذاعة الراديو 9090 بجائزة أفضل إذاعة في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست الذي أقيم أمس بحضور نجوم الفن والمجتمع ومشاهير الإعلام.

تفاصيل تسليم الجائزة



تسلم الجائزة الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، والذي عبر عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجائزة هي تكريم لكل فرد من فريق عمل الراديو، ولكل مستمع اختار الراديو 9090 وجهته الأولى للاستماع.

تكريم المذيع حسام عصام



ولم يقتصر التكريم على الإذاعة ككل، بل امتد إلى أحد نجومها البارزين، المذيع حسام عصام، الذي حصد جائزة أفضل إعلامي إذاعي لعام 2024.



ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة الراديو الحافلة بالإبداع والتميز، حيث استطاعت الإذاعة أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الكثير من المستمعين.