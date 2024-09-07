نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية إسعاد يونس في مسلسل "إنترفيو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة "watch it" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تفاصيل شخصية الفنانة إسعاد يونس، في مسلسل “إنترفيو” بطولة الفنانة رنا رئيس، ويعد هذا العمل أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

حيث نشرت "watch it" البوستر الفردي لـ إسعاد يونس، وعلقت عليه:" ماجي جدة رامي اللي دايمًا بتدعمه في كل قرارته".

منشور منصة “watch it”

أبطال وصناع مسلسل "إنترفيو"

،ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ومن بطولة رنا الرئيس، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

أحداث مسلسل "إنترفيو"



وتدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.

