نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتي بعد تكريمها من حفل دير جيست: "ممتنة لحصولي على جائزة أفضل ممثلة شابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها الشديدة، بحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة، في حفل توزيع جوائز دير جيست 2024، في دورته الـ 21، والذي أقيم مساء أمس الجمعة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت هدى مقطع فيديو أثناء حصولها على الجائزة، وعلقت عليه قائلة:" أنا ممتنة من قلبي لحصولي على جائزة أفضل ممثلة شابة بتصويت الجمهور".

منشور هدى المفتي



آخر أعمال هدى المفتي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى المفتي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري، والذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، طوال فترة عرضه.

أحداث مسلسل "مفترق طرق"

تدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول ربة المنزل أميرة (هند صبري) التي تضطر لدخول عالم المحاماة بعد انقطاع دام 15 عاما كي تعيل نفسها وأبناءها، وذلك على إثر اتهام زوجها ذو المنصب الحساس، في قضايا فساد أدت إلى مصادرة كل ممتلكاته.

مفترق طرق هو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wife وهو أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم، إذ يحفل العمل بتاريخ حافل من الترشيحات والجوائز العالمية مع 14 ترشيحًا لجائزة Golden Globe، و43 ترشيحًا لجوائز Emmy.



أبطال وصناع مسلسل "مفترق طرق"

والمسلسل بطولة هند صبري، إياد نصّار، هدى المفتي، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين وليلى عز العرب، ومن إنتاج مجموعة كاريزما، رؤية درامية وسيناريو وإشراف على فريق الكتابة وائل حمدي وشريف بدر الدين، بمشاركة الكتّاب؛ محمود الشافعي، أميرة إسماعيل، راوية عبد الله وبسنت الحديدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى مورو.