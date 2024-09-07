مخرج "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو": لم يحالفني الحظ لدراسة السينما

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أحمد جودة - القاهرة - قال المخرج خالد منصور، مخرج فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، إن مشاركة الفيلم في مهرجان فينيسيا كان مفاجأة كبيرة بالنسبة له، مؤكدًا أن كل ما أراده عمل فيلم يحبه الجمهور ويتفاعل معه.

الشعور بالفخر والسعادة

وأضاف خلال لقاء لقناة القاهرة الإخبارية: "كل همي أعمل فيلم مصري أصيل يتفاعل معه الجمهور، ويشعر أنه يعبر عنه، لم أفكر في المشاركة في المهرجانات، لم أتوقع المشاركة، ثم جاءتني مكالمة هاتفية من رشا حسني المنتجة، إننا في مهرجان فينيسيا، ولما شفت لوجو مهرجان فينيسيا، على الخطاب الرسمي الذي أرسل إلي كان شعور لا يوصف".

غياب الجوائز السابقة

ولفت إلى أنه لم يحصل على أي جائزة من قبل، وأن أفلامه شاركت في مهرجانات متوسطة المستوى، وأنه لأول مرة يشارك في مهرجان كبير مثل مهرجان فينيسيا، وهو أول فيلم طويل له.

التجربة الأولى في الأفلام الطويلة

وتابع: "مشاركة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مهرجان فينيسيا حاجة كبيرة جدًا، أتشرف بها".

التعلم الذاتي بدلًا من الدراسة الأكاديمية

وكشف أن الفيلم تجربته الأولى في الأفلام الطويلة، وأنه لم يحالفه الحظ لدراسة السينما بشكل أكاديمي، لافتًا إلى أنه قدم 3 مرات في معهد سينما وتم رفضه.

الاعتماد على الإنترنت لتعلم السينما

وأردف: "حاولت ادرس السينما بشكل مستقل، ذاكرت أون لاين، وكان مصدري المقالات والمواقع التي تشرح السينما أون لاين".