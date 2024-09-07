نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يكشف كواليس فيلم "موسم حصاد الكاكا": مواقف كوميدية وأجواء مليئة بالتفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، مؤكدًا أن اسم الفيلم لفت انتباهه منذ اللحظة الأولى قبل التوقيع والانضمام لطاقم العمل.

وخلال حوار خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، كشف ثروت عن بعض الكواليس والتفاصيل المثيرة حول الفيلم وأجواء العمل الممتعة التي جمعته بزملائه.

إعجاب بفكرة الفيلم والكوميديا المتميزة

صرّح محمد ثروت أن فكرة الفيلم جذبت انتباهه فور قراءته للسيناريو، حيث أشاد بالكوميديا التي كُتبت بحرفية، قائلًا: "شدني جدًا لما قرأت الورق، الكوميديا مكتوبة حلو جدًا، والمواقف الكوميدية محبوكة بشكل يجعل التفاعل بين الممثلين طبيعيًا وسلسًا".

وأضاف أن أسلوب كتابة المواقف جعل التعاون بين فريق العمل أكثر انسجامًا وتبادلًا سلسًا للأدوار.

الكيمياء مع زملائه في العمل

كشف محمد ثروت عن أن الفيلم يدور حول ثلاثة شباب، حيث يجسد أدوارهم هو والنجمين محمود حافظ وحمزة العيلي.

وأعرب عن سعادته بالعمل مع هؤلاء الفنانين الذين وصفهم بأنهم أصدقاء قديمون، مما ساعد على إيجاد "كيمياء" مميزة بينهم، مما انعكس إيجابًا على أدائهم وتفاهمهم خلال التصوير.

محمد ثروت

التعاون المثمر مع المخرج معتز حسام

وتحدث ثروت عن تجربته مع المخرج معتز حسام، الذي سبق أن تعاون معه في عدة أعمال فنية ما بين التراجيدي والكوميدي، وأشاد بثروت بقدرات حسام على توظيف الممثلين بشكل صحيح، قائلًا: "معتز حسام مخرج يُجيد العزف على أدواته الفنية"، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن خلق تجربة فنية غنية ومتكاملة.

تجربة مميزة مع الفنان العالمي إنريكي أرسي

وفي سياق آخر، توجه محمد ثروت بالشكر لشركة الإنتاج على إتاحة الفرصة له للعمل مع الفنان الإسباني العالمي إنريكي أرسي، الذي شارك في الفيلم.

وأعرب عن إعجابه بأدائه واحترافيته العالية، مشددًا على أن هذه التجربة أضافت بُعدًا جديدًا للفيلم وأسهمت في تعزيز مكانة السينما المصرية بوجود نجم عالمي في فيلم مصري.