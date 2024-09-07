هبة مجدي تتألق في "الدير جيست" بإطلالة ساحرة وتفوز بجائزة الإبداع عن "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هبة مجدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تسلمها جائزة الإبداع والتميز من حفل جوائز "الدير جيست" عن دورها في مسلسل "المداح"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2024.

إطلالة هبة مجدي في الحفل

ظهرت هبة مجدي بفستان طويل باللون الوردي، مزين بتطريزات بسيطة أعطت إطلالتها لمسة من الفخامة.

نسقت مع الفستان مجموعة من الإكسسوارات الفضية التي زادت من أناقتها وسلطت الضوء على تفاصيل مظهرها المميز.

لمسات جمالية رقيقة

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هبة على مكياج هادئ بألوان فاتحة، حيث اختارت أحمر شفاه وردي يتناغم مع لون الفستان.

كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مما أضاف لإطلالتها مزيدًا من البساطة والجاذبية.

أيقونة الموضة على السوشيال ميديا

أصبحت هبة مجدي واحدة من أيقونات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُعرف بذوقها الرفيع في اختيار ملابسها الأنيقة التي تجذب الأنظار.

وتحرص دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة باستخدام قطع من علامات تجارية عالمية، والتي أحيانًا تفاجئ متابعيها بأسعارها التي قد لا يتوقعها البعض.

أحدث أعمال هبة مجدي

كان مسلسل "المداح 4" آخر أعمال هبة مجدي، حيث شاركت في بطولته إلى جانب الفنان حمادة هلال وسهر الصايغ وعدد من النجوم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.