سيرين عبد النور: «مسلسل إلا الطلاق هيكسر الدنيا».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سيرين عبد النور تفاصيل دورها في مسلسل "إلا الطلاق"، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «مسلسل إلا الطلاق هيكسر الدنيا».

تصريحات سيرين عبد النور

وتابعت: أبارك لإياد نصار ودينا الشربيني زملائي اللي بحبهم كتير، ومسلسل «النسيان» من 15 حلقة يتحدث عن دراما مختلفة وصعبة.

يوسف رأفت

من ناحيته، قال الفنان يوسف رأفت: دوري بمسلسل إلا الطلاق هو شخص مبدأه في الحياة أنه معندوش مبدأ أصلا، ويعاني من صراعات نفسية طول الوقت.

واستكمل قائلًا: الدور أظهر أنه شخص عاطفي داخليا ولكن صراعاته مش واضحة للناس.