الفنان العالمي إنريكي أرسي يكشف تفاصيل مشاركته بفيلم «موسم حصاد الكاكا».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان العالمي إنريكي أرسي، عن زيارته لمصر من أجل المشاركة في بطولة فيلم «موسم حصاد الكاكا» للمخرج معتز حسام.

تصريحات إنريكي أرسي

وقال إنريكي أرسي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المصريين أصبحوا في قلبه؛ مؤكدًا على أن الشعب المصري يتمتع بالكرم الزائد عن اللزوم، كما أن أسرة عمل الفيلم تتميز باللطف والود وتتعامل بكرم كبير جدًا.

وأوضح الفنان العالمي إنريكي أرسي، أنه يعرف طبيعة دوره فقط ولا يعلم قصة الفيلم بشكل عام، ومنذ بداية تصوير مشاهده وتعاونه مع المنتج محمد الكومي والمخرج معتز حسام شعر بالإطمئنان، وأدى مشاهد الأكشن بكل ثقة.

إنريكي أرسي:مشاهد الأكشن هي الأصعب في تصوير أي عمل فني

وأشار إنريكي أرسي، إلى أن مشاهد الأكشن هي الأصعب في تصوير أي عمل فني، موضحًا أن هناك تقنيات أكشن كثيرة عن الأداء، مثل تنسيق حركة الممثلين في المشهد، والوقوف أمام زوايا الكاميرا وهذا أكثر جزء معقد في التصوير.

