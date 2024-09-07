نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة سليم تضع اللمسات الأخيرة على "بنحب المصرية" قبل أيام من طرحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع السوبرانو العالمية أميرة سليم اللمسات النهائية على أغنيتها الجديدة "بنحب المصرية"، وأعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد أن انتهت من التوزيع الموسيقي للأغنية وذلك من خلال التعاون مع الموزع يوسف علاء الدين، ومهندس الصوت شريف عبد المجيد، والذي يضع لمساته الأخيرة في مكساج الأغنية، والتي ستكون جاهزة لطرحها على المنصات الموسيقية يوم 12 سبتمبر الجاري.

تفاصيل العمل على الأغنية

وأشارت سليم إنها من شهور منذ بدء العمل على الأغنية وهي فى رحلة بحث مع كل من يوسف وشريف لإيجاد لون مناسب للأغنية ولشخصيتها الموسيقية، وقالت "عملنا على تلك الأغنية لأكثر من شهر لإيجاد القالب الموسيقي الذي يتناسب مع كلمات الأغنية وطابعها من البوب الشعبي، خاصة وإنها تجمع مابين النوستالجيا والحداثة، وهى ليست موجودة على الساحة، لذلك قمنا خلال تلك الشهور بعمل العديد من التجارب الموسيقية والصوتية حتى وصلنا إلي الشكل الحالي والذي سيستمع إليه الجمهور قريبا".

تعاون مثمر مع الفريق الموسيقي

وعن تعاونها مع كل من يوسف وشريف فقالت "سعدت بالعمل مع الموزع الموسيقي يوسف علاء الدين، فهو من الشباب الموهوبين، كما أنه موزع وعازف بيانو كلاسيكي وعلاقتنا وطيدة منذ فترة طويلة، فهو يعرفني وعلى دراية بقدراتي الصوتية وشخصيتي الفنية، ولقد استمتعنا بالعمل معا، وأيضًا في التعاون مع مهندس الصوت شريف عبدالمجيد بالرغم من كونه التعاون الأول لنا معا، ولكنه قام بعمل مذهل من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الأغنية".

آراء الفريق الفني

بينما أكد يوسف أنه استمتع بالتجربة، فهو يبحث دائما لتقديم القوالب الموسيقية الجديدة والمختلفة، وهو ما ساعدته فيه أميرة من خلال أغنيتة "بنحب المصرية" فهي تجمع بين العديد من الأنواع الموسيقية، كما أنه كان مستمتعا بالعمل مع مطربة بحجم أميرة سليم.

أما شريف فأشار بإنه سعيد بالتعاون الأول له مع أميرة سليم، وإنها أتاحت له فرصة أن يقدم موسيقى لها روح مختلفة، وأنه يتمني أن يعجب الجمهور بالأغنية التي ظلت لوقت طويل هي المشروع الذي يعملون عليه لأيام في تجارب وغيره للوصول إلى الشكل النهائي للأغنية والتي تمت بالكامل مابين ستوديوهات Vinyl Studios وRaxrecords.