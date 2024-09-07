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تامر كروان: مسلسل «إلا الطلاق» به تحولات موسيقية كثيرة.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الموسيقار تامر كروان تفاصيل دوره في مسلسل «إلا الطلاق»، مشيرًا إلى أن المسلسل مليء بالجرائم وبه تحول في الشخصيات، معلقًا: "الموسيقى لازم تواكب الأحداث، وحاولنا التأثير في المشاهد ببداية المسلسل."

أهمية التحولات الموسيقية

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «أخذنا المسلسل للحظة التحول بطريق آخر، وأصعب شيء في أي عمل هو الاستعجال.»

التحديات في عملية التسليم

 

وتابع قائلًا: "تسليم مزيكا بلا مراجعة للمشاهد أمر صعب، وفيه مسلسلات كتير مش بكون راضي عنها؛ لأني مبكونش قدرت وأتفاعل معها قبل إضافة مزيكا لها". 

أهمية التعاون مع المخرج

 

واختتم قائلًا: "لازم اقرأ السيناريو مع المخرج لأنه هو صاحب مظلة العمل، ومينفعش نألف حاجات متعجبوش". 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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