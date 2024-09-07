الملحن إيهاب عبد الواحد: أكرم حسني إضافة في ألبوم تيجي نسيب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الملحن إيهاب عبد الواحد عن تعاون الفنان أكرم حسني بأغنيتين في ألبوم تيجي نسيب للنجمة أنغام، والذي قام بتلحينهما وهما أغنية "تيجي نسيب"، و"خليك معاها".

تصريحات إيهاب عبد الواحد

وقال إيهاب عبد الواحد خلال لقاءه في برنامج سبوت لايت للإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "أكرم حسني إضافة في الألبوم كله".

تصريحات إيهاب عبد الواحد عن أكرم حسني

واستكمل الملحن إيهاب عبد الواحد حديثه عن أكرم حسني، قائلًا: "هو فنان شامل ومتنوع ودائمًا أقول أن الفنان الحقيقي يكون لديه كل الأشكال".