وزير الثقافة ينعي الفنان حلمي التوني: رحل أحد حراس الهوية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا.

دور التوني في الثقافة البصرية

قال الدكتور أحمد فؤاد هَنو إن الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة،رحل تاركًا بصمات لن تمحى على الساحة الفنية من خلال أعماله المتميزة، والتي أسهمت في إثراء الثقافة البصرية على مدار عقود.

وزير الثقافة

تعازي الوزير وعزاء الأسرة

تقدم الدكتور أحمد فؤاد هَنو بخالص التعازي لأسرته وتلامذته ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مسيرة الفنان حلمي التوني

يُذكر أن الراحل من مواليد محافظة بني سويف في إبريل 1934، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1958 تخصص ديكور مسرحي، كما درس فنون الزخرفة والديكور. أقام الراحل العشرات من المعارض الفردية في مصر والوطن العربي، كان آخرها بعنوان (يحيا الحب) بجاليري (بيكاسو) في الزمالك – مارس 2024.

كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، والتي كان آخرها في أغسطس 2024 بعنوان (مختارات عربية 2024) بجاليري (ضي) في الزمالك، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.