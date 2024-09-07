فن ومشاهير

للعام الثاني.. لطيفة تحصد جائزة ديرجيست عن ألبومها "مفيش ممنوع"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الثاني.. لطيفة تحصد جائزة ديرجيست عن ألبومها "مفيش ممنوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت النجمة لطيفة جائزة ديرجيست كأفضل مطربة عربية للعام الثاني على التوالي، وذلك عن ألبومها الأخير "مفيش ممنوع"، وذلك من خلال الاستفتاء الجماهيري الضخم.

وتسلمت لطيفة الجائزة أمس خلال حفل توزيع جوائز ديرجيست 21، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

c74c3251b4.jpg

 

كلمة لطيفة لجمهورها

 

وأبدت النجمة ليطفة سعادتها بالجائزة، ووجهت كلمة لجمهورها خلال الحفل، مؤكدة على استمرارها في التواصل الدائم معهم، وتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي كافة الأذواق خلال الفترة المقبلة.

كما وجهت الشكر لمسؤلي ديرجيست، موضحة أنها من الجوائز المهمة جدا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، خاصة أنها تخضع لمعايير مهنية حقيقية دون مجاملات، ثم غنت أغنية "الحياة سكرة" أثناء تسلم الجائزة.

 

ec05f76ce6.jpg

 

آخر أعمال لطيفة

 

وكان ألبوم لطيفة "مفيش ممنوع" والذي قدمت خلاله 10 أغاني منهم 8 باللهجة المصرية وأغنية باللهجة التونسية وأخرى باللهجة الليبية، قد حقق نجاح كبير وتجاوز 40 مليون مشاهدة لكافة أغنياته عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على يوتيوب.

كما قدمت لطيفة 10 كليبات لأغاني الألبوم، منهم 7 أغاني بنظام الذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، و3 أغاني أخرى مع المخرجين شريف ترحيني وجميل جميل المغازي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا