هبة مجدي تتألق في حفل جوائز الدير جيست لعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة هبة مجدي، على حضور حفل جوائز الدير جيست لعام 2024، وقد تألقت هبة مجدي في الحفل بفستان أنيق باللون البينك ومطرز بالورود الصغيرة الفضية.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلنت نتائج حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine" في نسخته الـ 21 السنوية لعام 2024.

الفنانة هبة مجدي من تكريمها بجائزة الدير جيست

أسماء الفائزين في جائزة Dear Guest للتميز في دوره



و لقد حصدت الفنانة هبة مجدي جائزة Dear Guest للتميز في دورها بمسلسل المداح - أسطورة العودة، بينما الفنان أحمد زاهر حصل عليها للتميزه بدوره في مسلسل نعمة الافوكاتو، ودياب حصل عليها لدوره في مسلسل مليحة، وايضا طارق لطفي لدوره في مسلسل العتاولة.



اما الفنان خالد سرحان حصل جائزة Dear Guest للتميز في دوره في مسلسل المدي، حصل ايضا علي جائزة التميز صبري فواز ومحمود عبد الغني، محمد علي رزق لدوره في مسلسل صيد العقارب، محمد علاء لدوره في مسلسل بين السطور.



جائزة Dear Guest لتميز الفنانات



وحصدت الفنانة روجينا جائزة Dear Guest للتميز في دورها لمسلسل سر الهي، بينما حصلت فريدة سيف النصر علي جائزة في دورها بمسلسل العتاولة، وايضا حصلت هيدي كرم علي جائزتها لدورها في الوصفة السحرية، اما مي عمر حصلت علي جائزة Dear Guest للتميز في دورها في مسلسل نعمة الافوكاتو، بينما سوسن بدر حصلت عليها في مسلسل حدوته منسية، وعبير صبري حصلت علي الجائزة لدورها في مسلسل حدوتة منسية، صبا مبارك في مسلسل بين السطور.



جوائز دير جيست



ويتم تحديد الجوائز على أساس أفضل ممثل، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثل كوميدي، أفضل مقدم برامج، أفضل برنامج حواري، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مقدمة راديو، أفضل قناة إذاعية، أفضل كاتب سيناريو، أفضل مسلسل، أفضل مخرج، ويتم التصويت من جانب الجمهور والنقاد، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.