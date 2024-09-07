نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالموڤ.. سوسن بدر تتألق في حفل الدير جيست (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة سوسن بدر جمهورها بصور لها من حفل توزيع الجوائز بـ “دير جيست”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “بدر” وهي ترتدي فستان كت أنيق باللون الموڤ، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلق “بدر” على الصور قائلة:"شكرا ديرجست جائزة احسن ممثلة عن مسلسل حدوتة منسية، شعر اسلام زكى / مكياج علاء التونسي/ فستان احمد عبدالله".

الأبطال المشاركين في حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

أحداث مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.

أعمال تنتظرها سوسن بدر

جدير بالذكر إنه تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض حكاية “دقيقة الا ربع” إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت” وتدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل،طه خليفه، ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل قلع الحجر، والذي ضم بجانبها عدد من النجوم، وكان من أبرزهم: مسلسل قلع الحجر شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي

و دارت أحداث مسلسل قلع الحجر في إطار درامي، حيث تدور أحداث المسلسل في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبدالحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.