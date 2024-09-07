نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يحصد جائزة الدير جيست عن مسلسل 'مفترق طرقج' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بصور له من خلال حفل توزيع جوائز الدير جيست، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل آلصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “المصري” على الصور قائلًا:"شكرا دير جيست على تكريمي عن مسلسل مفترق طرق شكرا للجمهور الغالي".

تفاصيل شخصية ماجد المصري في مفترق طرق

ويجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.



أحداث مسلسل "مفترق طرق"



ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال ماجد المصري



وكان آخر أعمال ماجد المصري هو مسلسل محارب مع حسن الرداد وأحمد زاهر، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، وشارك في بطولته ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أحداث محارب

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تمامًا، بعد وفاة والده، فيضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

آخر أعمال ماجد المصري السينمائية

يشارك ماجد المصري في فيلم الغربان، ويحتوي الفيلم على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينيات، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج، يشارك في بطولة فيلم "الغربان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:

عمرو سعد، عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، عدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.



تفاصيل مسلسل الذنب



ينتظر ماجد طرح مسلسل الذنب خلال الفترة المقبلة، مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.