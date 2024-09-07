نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رجب يشارك فى مسلسل جديد رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد رجب على بطولة عمل درامي جديد يشارك به في موسم رمضان المقبل 2025، العمل مكون من 30 حلقة من تأليف محمود حمدان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

أحدث أعمال محمد رجب

ومن ناحية اخري، يرتبط محمد رجب في الفترة الحالية بأكثر من فيلم يجري التحضير له، ومن المقرر الكشف تفاصيل هذه الأعمال فور الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين بها، وتحديد موعد بدء التصوير.

احدث اعمال محمود حمدان

محمود حمدان يواصل كتابة باقي حلقات مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي وإخراج محمد عبدالسلام، والذي يشارك فيه كل من نسرين أمين، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، وتواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

اخر اعمال محمد رجب

وكان اخر اعمال محمد رجب هو مشاركته في رمضان الماضي ضيف شرف في مسلسل الحشاشين، وقدم خلاله شخصية أمير قلعة الموت، والعمل كان من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

عُرض لـ رجب خارج رمضان مسلسل مشوار الونش، في 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تكون من 45 حلقة، وشارك به ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، دانا حلبي، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد أبو داود، بسمة داود، محسن منصور، وحبيبة محمد، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وايضا شارك في رمضان 2023، بمسلسل الكتيبة 101، وتناول العمل بطولات الجيش المصري، وقدم بطولته عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، وأحمد عبدالله محمود، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، أيضًا ظهر ضيف شرف في مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.