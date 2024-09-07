نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي عن تامر حسني: 'عمره ما اتخلى عني وداعم ليا وأنا كبير وأنا صغير' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمد سامي عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بتامر حسني وذلك على هامش لقاءه مع et بالعربي بمهرجان دير جيست.



وأكد محمد سامي أن تامر حسني أكبر داعم له خلال مسيرته، وأن الرسالة التي وجهها له منذ عدة أيام ليست كافة على فكرة وقوف ومساندة تامر له.



وقال محمد سامي في تصريحاته مع et بالعربي:"أقل تقدير وأقل رد لتامر حسني على اللي عمله معايا في بداياتي ومن غير بداياتي تامر حسني، في موقف لتامر حسني ساعة مسلسل نسل الأغراب تامر مبيغنيش تترات وقت المسلسل طلبت منه يعملي اغاني المسلسل عملها ببلاش، في ولد الغلابة طلع معايا ضيف شرف مع إنه مبيعملش كده، هو دايمًا داعم ليا زانا كبير وانا صغير وعمره ما اتخلى عني انا بعشقه وبحترمه”.

رسالة محمد سامي لـ تامر حسني



وجه محمد سامي رسالة لتامر حسني:وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وأنا قاعد إمبارح في التصوير افتكرت الرحلة والشقي والتعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي وافتكرت صعوبة الحصول علي فرصة عشان الواحد يثبت نفسة ويحقق أحلامه".



واستكمل:" فطبعا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة وكان سبب في اللي أنا فيه دلوقتي، تامر قدملي كل الدعم والحب والامكانيات اللي خلتني اثبت نفسي وبالذات في وقت كان صعب الشباب ياخد في الدرامة فرصة بحجم مسلسل آدم".



وأضاف: "فاكر اني الكل كان رافض اني اخد الفرصة دي ومستكبرينها عليا الا هو وقف في ظهري كأنه بيحارب لأخوه وبصلي مرة والظروف كلها ضدي وكنت حاسس وانا بحضر انهم هيجيبو حد غيري وقاللي ده مسلسلك وهتعمله وهتنجح وهتنجحنا معاك، حتي طريقته المتواضعة وهو بيقوللي مسلسلك كأني عامل تسع مسلسلات قبله تحسس الواحد بنفسه وأهميته ".

واختتم:" أشهد أمام الله إنك طول عمرك متواضع ومؤدب وتطلب الحاجة باحترام، ومع الكرو محترم وعشان كدة كلنا روحنا فيك، بحبك يا صاحبي وتستاهل كل حاجة حلوة يا أجمل قلب، ويا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم علي تحقيق أحلامهم زي ما رزقني بتامر حسني".

آخر أعمال تامر حسني مع محمد سامي

يذكر أن أخر أعمال تامر حسني مع محمد سامي فيلم تصبح على خير وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى حول مهندس ناجح وثرى يدعى "حسام الخديوى"، يعانى من مشاكل فى حياته الطبيعية فيلجأ إلى حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله فى عالم الأحلام.



فريق عمل تصبح على خير

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم منهم تامر حسني، نور، مي عمر، محمود البزاوي، بدرية طلبة، درة، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.